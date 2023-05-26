Також, минулої доби українським захисниками збито ворожий літак Су-25.

Вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "шахедами" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "Загалом протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч", - розповіли в Генштабі.

Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" - усі ці повітряні цілі були знищено.

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Також зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили у Генштабі.

В свою чергу, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також, минулої доби українським захисниками збито ворожий літак Су-25.

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу, інтенсивність боїв на фронті продовжує знижуватися. За добу зафіксовано всього 22 ворожі атаки, хоча ще на початку травня їх було по півсотні і більше на день. Основні зусилля ворог зосередив на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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