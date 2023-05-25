Крім того, за минулу добу ефективно попрацювали українські пілоти.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу, минулої доби українські воїни результативно відпрацювали й по повітряних цілях.

"Протягом минулої доби наші воїни також знищил 3 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10", - йдеться у зведенні.

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Разом з тим, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

Втрати Росії в Україні - актуальне

За останніми даними, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять близько 204 тис. 760 осіб.

Крім того, ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані.

За його словами, у Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців та кадрових "вагнерівців" - разом нібито 20 тисяч трупів. Для того, щоб ця інформація не спричинила вибух у російському суспільстві, ватажок "Вагнера" відразу збрехав, що втрати ЗСУ нібито у кілька разів вищі.

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