Також завдано ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції противника.

Упродовж минулої доби, 22 січня, авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції противника.

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Крім того, в Генштабі поінформували, що минулої доби загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабі, протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога.

На Лиманському напрямку ворог атакував біля Тернів Донецької області та ще здійснив 5 спроб штурмів поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області. Успіху не мав. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку велись бої неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 21 атаку. На Запорізькому напрямку окупанти здійснили одну невдалу спробу штурмі в районі Роботиного.

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