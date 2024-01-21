Дещо важливе вдалося знищити ракетним військам.

Авіація Сил оборони України завдала нових ударів по окупантах, вишукуючи, де саме ворог розташував свої сили на фронті.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що наші пілоти атакували 9 районів зосередження особового складу та зброї противника. Завдяки роботі ракетних військ України ворог має такі втрати:

1 пункту управління;

3 артилерійських засоби;

1 засіб ППО.

На жаль, Росія цієї також атакувала позиції ЗСУ - завдано 4 ракетні атаки, 69 ударів з авіації, реалізовано 50 обстрілів з РСЗВ. Через дії окупантів є нові жертви, руйнувань зазнали будинки людей та інша цивільна інфраструктура.

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Зеленський акцентував на небезпеці через літаки Росії

У своєму нещодавньому інтерв'ю британському Channel 4 News президент України Володимир Зеленський нагадав, якими небезпечними є літаки РФ для України.

Політик наголосив, що сучасна війна - це битва технологій та зброї. Наразі ворог має змогу атакувати Україну літаками та різноманітними системами з 3 плацдармів: материкової Росії, тимчасово окупованого Криму та Білорусі.

У цьому контексті Зеленський зазначив, що світу було б дешевше надати Україні необхідні системи для захисту. "Особливо, коли ми знаємо, що вони в них є", - згадав президент України.

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