Цими ЗРК росіяни намагалися захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ.

У суботу, 16 вересня 2023 року, у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області Збройні сили України потужними ударами знищили два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3" російських окупаційних військ. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Сьогодні близько 12:30 у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва ЗРК намагалися захистити розташовані неподалік частини штабу бригади та дивізії ВДВ окупаційних військ Російської Федерації.

Втрати Росії в Україні

У вечірньому зведенні 16 вересня Генштаб ЗСУ розповів, що протягом доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох зенітно-ракетних комплексах "Бук-М1" та п'яти артилерійським засобам противника. Також авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ять – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Загалом за час повномасштабної війни РФ проти України було ліквідовано 271 790 російських загарбників. Також знищено тисячі одиниць ворожої техніки: понад 4600 танків, майже 6 тисяч артилерійських систем, 8824 броньовані машини, літаки, вертольоти, кораблі тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: