Ворог за добу завдав десятки ударів з РСЗВ та авіації.

Впродовж минулої доби українські військові завдали низку ударів по російських позиціях на фронті, а також знешкодили усі 17 дронів-камікадзе, якими Росія атакувала Україну.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж минулої доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, ракетні війська, артилерія та безпілотники уразили три райони скупчення російських військових та їхньої техніки.

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Водночас, у Генштабі нагадали, що російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право та обстрілювати не лише позиції українських військ, а й цивільне населення. Зокрема, за добу через такий тероризм росіян є поранені цивільні, також зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура.

За добу ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України. Окупанти атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", усі знищено засобами протиповітряної оборони України.

Загалом під артилерійським вогнем та авіаударами опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Минулої доби українським військовим на півдні країни вдалося ліквідувати ще майже два десятки російських загарбників. Також ЗСУ знищили п’ять ворожих гармат, спостережний пункт, а три російських човни, на яких окупанти намагалися маневрувати поміж островами.

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