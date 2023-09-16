Упродовж доби авіація Збройних сил України завдала два удари по пунктах управління та 12 - по районах зосередження особового складу російських окупантів.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління, 12 - по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ять - по зенітно-ракетних комплексах противника", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
Також зазначається, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох зенітно-ракетних комплексах "Бук-М1" та п'яти артилерійських засобах противника.
Крім того, в Генштабі поінформували, що за добу ворог завдав вісім ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Війна в Україні - останні новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, протягом доби на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили понад 10 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення в районах Курдюмівки та Андріївки.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснював, що звільнення Андріївки і успіхи в районі Кліщіївки дають можливість ЗСУ просуватись та наступати на важливих висотах.
Нещодавно з'явилися унікальні кадри жорстоких боїв за Андріївку.