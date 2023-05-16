Крім того, знищено ворожі дрони, якими окупанти намагалися атакувати Україну та вести розвідку на українській території.

Під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну військові збили усі випущені окупантами ракети. Загалом ворог випустив 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали", С-400 ("Іскандер-М").

Як нагадав командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, близько 3:30 російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямку 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За його словами, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

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"Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України", - наголосив командувач.

Крім того, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також вели повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10" та "SuperCam".

"Усі – знищено", - уточнив Олещук.

За словами командувача, тактична авіація повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях росіян. Зокрема, протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів.

Окупанти запустили вночі ракети та БПЛА - найбільше дісталося Києву

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні з використанням ракет та безпілотників.

Потужні вибухи чули у кількох містах - найбільше у Києві.

Зокрема, відомо, що над Миколаївщиною вночі було збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

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