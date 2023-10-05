Також стало відомо, де зараз чергують ворожі ракетоносії.

На одному з напрямків українські захисники знищили багато ворожої техніки, зокрема гармату "Гвоздика", та десятки загарбників.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано 32 окупанти. Також знищено п’ять гармат та стільки ж одиниць автобронетехніки, човен та польовий пункт боєпостачання окупантів.

Крім того, перетворено на металобрухт самохідну артилерійську установку "Гвоздика" - радянську 122-мм установку, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

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За даними пресслужби, за минулу добу ворог завдав чотири авіаційні удари, застосувавши 22 керовані авіабомби.

"Внаслідок ударів по населених пунктах Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам’янка Херсонської області та в напрямку населеного пункту Вилкове Одеської області зруйновано один та пошкоджено три будівлі. Жертв серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби ворог здійснив понад 60 артилерійських обстрілів з використанням близько 400 снарядів, у тому числі 5 обстрілів населених пунктів Херсон, Садове. Внаслідок цього поранено цивільну особу, зруйновано та пошкоджено до 10 приватних будинків.

Також повідомляється, що корабельне угруповання ворога розгорнуто зараз в кількості 11 кораблів: 9 - в Чорному морі та 2 - в Азовському. На бойовому чергуванні - надводний ракетоносій споряджений до 8 ракет типу "Калібр".

За даними ВМС ЗСУ, станом на 7.30 четверга, 5 жовтня, ракетоносій перебуває в Азовському морі. Ще один носій "Калібрів" був у Середземному морі.

Яку "Гвоздику" знищили на півдні - подробиці

Серійне виробництво 2С1 "Гвоздика" почалося на Харківському тракторному заводі ім. Орджонікідзе з 1971 року і тривало до початку 90-х років ХХ століття.

Меморандум до Мінського протоколу передбачав відведення гаубиць калібром 122-мм (Д-30 та 2С1 "Гвоздика") на 16 км від лінії зіткнення, а "Комплекс заходів" на виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 передбачав створення зони безпеки завширшки 50 км для артилерійських систем калібру 100 мм і більше. Але цього не відбулося. Вже у червні 2015 року російські бойовики виклали в соціальні мережі фотографії батареї "Гвоздик" поблизу вітрової електростанції "Новоазовська". Ці САУ ховались біля села Хрещатицьке, та вели вогонь по українських військових, найімовірніше — в районі Широкине, де тоді точились запеклі бої.

За даними групи "Інформаційний опір" саме зі 122-мм Д-30 та 152-мм 2А65 "Мста-Б" 23 травня 2015 року був обстріляний Авдіївський коксохімічний завод - на його території розірвалося понад 40 снарядів.

Під час боїв на Херсонщині в серпні 2022 року російські пропагандисти хвалилися, що деякі російські артилеристи ведуть на стільки інтенсивний вогонь з 2С1, що в них "плавиться" (та з рештою вибухає) ствол.

Нагадаємо, напередодні українські захисники на півдні ліквідували 17 окупантів. Знищили танк, гармати, дві одиниці автомобільної техніки, три човни. Також ЗСУ стерли з обличчя землі польовий склад боєприпасів загарбників та самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С".

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