Також за добу зросла кількість знищеної ворожої техніки.

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 580 окупантів і таким чином на сьогодні втрати російського війська в особовому складі перетнули межу у 280 тис.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2023 рокуорієнтовно склали: особового складу ‒ близько 280470 (+580) осіб", - зазначено у повідомленні.

Також за добу зросла кількість знищеної ворожої техніки: танків ‒ до 4757 (+12 за добу) одиниць, бойових броньованих машин ‒ до 9052 (+26) одиниць, артилерійських систем – 6643 (+31) одиниць, РСЗВ – до 804 (+2) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+8), автомобільної техніки та автоцистерн – до 8980 (+18) одиниць, спеціальної техніки ‒ до 948 (+2) одиниць.

Відео дня

І як вже відомо, за час повномасштабного вторгення окупанти втратили в Україні 315 літаків, 316 гелікоптерів, 540 засобів ППО, 20 кораблів/катерів та один підводний човен.

Війна в Україні: новини

Учора СБУ повідомила про знищення ворожого комплексу протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" на Білгородщині в РФ. Дрони спецслужби атакували "Тріумф" вночі 4 жовтня. Один такий комплекс коштує приблизно 1,2 млрд доларів.

На викладених у російських соцмережах відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його радіолокаційної системи. Після атаки в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" впродовж місяця. Перший було уражено в Криму 14 вересня.

За даними Генштабу, Українська авіація та ракетні війська зокрема за минулу добу завдали ударів по 16 місцях зосередження сил окупантів, також у числі уражених об’єктів пункт управління ворога, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

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