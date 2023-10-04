Військові також уточнили, які наслідки на Херсонщині після ударів по населених пунктах.

Українські захисники під час виконання бойових завдань знищили певну техніку ворога та живу силу.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Наразі корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 11 кораблів: 9 - в Чорному морі та два - в Азовському. На бойовому чергуванні перебуває один надводний ракетоносій споряджений 8-а ракетами типу "Калібр".

Відео дня

Водночас зазначається, що тактична авіація противника продовжує атаки на морські транспортні шляхи, зокрема з літаків завдано удар двома керованими авіабомбами в район острова Зміїний.

"Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ліквідовано 17 окупантів. Знищено танк, дві гармати, дві одиниці автомобільної техніки та три човни окупантів", - розповіли у пресслужбі.

Також знищено польовий склад боєприпасів загарбників та самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С". Ця гармата призначена для придушення і знищення засобів ядерного нападу, ураження органів управління, тилів, живої сили й бойової техніки супротивника в місцях скупчення і в опорних пунктах, а також для руйнування фортифікаційних споруд. Ворог активно застосовує ці установки, коли завдає ударів по мирному населенню.

"Протягом доби ворог здійснив понад 100 артилерійських обстрілів, однак на них прийшлося близько 590 снарядів. 16 разів обстріляно саме населені пункти Херсон, Дудчани, Зміївка, Веселе, Антонівка, Білозерка, Микільське. Внаслідок обстрілів поранено 8 цивільних, пошкоджено 16 будинків", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що протягом минулої доби по правобережжю противник завдав три авіаційні удари із застосуванням 17 керованих авіабомб. Внаслідок бомбардування населених пунктів Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Антонівка багато людей постраждало, зруйновано три приватні будинки та будівлю клубу, пошкоджено ще чотири будинки та будівлю школи.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, за минулу добу окупанти атакували населення з авіації, сто разів обстріляли правобережжя, випустивши майже 700 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків тощо. Бомбардували житлові квартали, навчальні заклади, пошту, церкви, аптеки. Внаслідок цього вчора на Херсонщині одна людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

Зокрема, з літаків було завдано ударів по Антонівці, де загинув літній чоловік, травмовані жінки різного віку та ще двоє чоловіків.

Вас також можуть зацікавити новини: