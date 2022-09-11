Український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

ЗСУ звільнили від російських окупантів ще один населений пункт Харківської області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

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"І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!", - прокоментував Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про деокупацію від російських загарбників ще двох населених пунктів на Харківщині. Він додав, що з початку місяця ЗСУ звільнили вже близько 2 тис. км нашої території і рух наших військових на різних напрямках фронту триває.

За даними Генштабу, останніми днями ЗСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області, у тому числі й місто Балаклея.

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