Станом на 16:00 Балаклія перебувала під контролем України, а окупанти відійшли.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів.

Про це він повідомив у Telegram, опублікувавши відео з українськими військовими, які підняли прапор України над містом.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом", - наголосив він.

Відео дня

На відео військові розповідають, що станом на 16:00 Балаклія перебувала під контролем України, а окупанти відійшли.

Війська РФ захопили Балаклію на початку березня. Міський голова Іван Столбовий, за інформацією голови Харківської ОВА, пішов на співпрацю з РФ, а потім покинув місто — виїхав до Росії.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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