Знищено багато ворожої техніки та піхоти.

В Ізюмському районі Харківської області українські військовослужбовці звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка.

Про це повідомляє голова Харківскьої ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Наразі на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

"Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом", - відзначив він.

Повідомляється, що ворог намагався прорвати українську оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але зазнав втрат і відступив. Синєгубов відзначив, що ЗСУ мають й інші успіхи на Харківщині.

Як повідомляв УНІАН, вночі російські загарбники масовано обстріляли Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони Харкова.

Внаслідок обстрілу у лікарню потрапили двоє чоловіків 26 та 38 років та жінка 46 років, які перебували у момент обстрілу на вулиці.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області Збройні сили України вже звільнили від окупантів 53 населені пункти.

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