Про який саме населений пункт мовиться, не розголошується.

Унаслідок успішних дій Збройні сили України звільнили та остаточно зачистили від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха.

Як зазначається у повідомленні, участь у звільненні українського села від російських загарбників взяли також бійці 24 окремого штурмового батальйону "Айдар".

Нині село більше схоже на примару: "мертва" військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення – говорять військові.

Про який саме населений пункт мовиться, бригада не повідомляє. Українські військові передали місцевим мешканцям продукти, медикаменти та речі найпершої потреби, які мали самі.

The Washington Post пише, що Росії незабаром доведеться визнати, що вона нездатна захопити весь Донбас. Водночас в української армії є шанс перехопити ініціативу завдяки досконалішій артилерії, зокрема американським "Хімарсам".

Раніше УНІАН повідомляв, що бійці української армії відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області, як і раніше, знаходиться під тимчасовою окупацією.

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