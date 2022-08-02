При цьому виконувач обов'язків голови ОВА не рекомендує мешканцям звільнених населених пунктів повертатися через постійні обстріли.

На Херсонщині Збройні Сили України звільнили від окупантів вже 53 населені пункти.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнено. Ми подаємо цю інформацію виключно коли вона погоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування", - сказав Бутрій.

Він зазначив, що практично вся деокупована територія піддається постійному обстрілу рашистами житлових будинків, об'єктів інфраструктури, шкіл, і становище в цих селах катастрофічне.

"Звичайно, людям ми не рекомендуємо повертатися, тому що вони піддають своє життя серйозній небезпеці", - наголосив Бутрій.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.

Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.

Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.

Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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