На Херсонщині Збройні Сили України звільнили від окупантів вже 53 населені пункти.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій в ефірі національного телемарафону.
"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнено. Ми подаємо цю інформацію виключно коли вона погоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування", - сказав Бутрій.
Він зазначив, що практично вся деокупована територія піддається постійному обстрілу рашистами житлових будинків, об'єктів інфраструктури, шкіл, і становище в цих селах катастрофічне.
"Звичайно, людям ми не рекомендуємо повертатися, тому що вони піддають своє життя серйозній небезпеці", - наголосив Бутрій.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.
Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцеве бойові дії тривають.
Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.
За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.
Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.
Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.