Окупанти мобілізують медиків у польові шпиталі, бо велику кількість поранених просто не встигають довезти до стаціонарних лікарень.

На окупованій частині Луганської області під вогонь підрозділів Збройних сил України потрапив ешелон із свіжомобілізованими росіянами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, стосовно фронту необхідно орієнтуватися на ситуацію в Лимані, "після успіхів там отримаємо й результати на Луганщині".

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"В тилу ворога за останні тижні трапилося багато "бавовни", у тому числі постраждав і ешелон із свіжомобілізованими росіянами", - зазначив Гайдай.

Також, за його даними, окупанти мобілізують медиків у польові госпіталі, бо велику кількість поранених просто не встигають довезти до стаціонарних лікарень.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

За офіційною версією, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Разом з тим вже відомо про масу випадків, коли мобілізовані громадяни РФ не можуть служити навіть за станом здоров'я. Наприклад, у Свердловській області мобілізували погано чуючого, сліпого на одне око і онкохворого 59-річного хірурга.

Президент України Зеленський підкреслив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це і удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

25 вересня відразу в декількох регіонах Росії почалися масові протести проти мобілізації зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії і Якутії.

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