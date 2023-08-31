Речник Повітряних сил зазначив, що розглядаються й інші типи літаків.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат уточнив питання щодо кількісті бойових літаків, яка потрібна Україні, щоб не допустити панування РФ в небі.

В ефірі телемарафону він прокоментував, чому раніше згідно з візією Повітряних сил України, озвучувалась цифра 128 винищувачів необхідних країні, а президент України Володимир Зеленський називав цифру 160 літаків.

Він пояснив, що раніше озвучувалась умовна кількість літаків, "бачення повітряних сил" згідно прописаної перспективної моделі для переозброєння строго парку авіатехніки, тому можлива така розбіжність.

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"Я навіть на інших ресурсах, французькому телебаченню казав про 200 літаків. Тому що є ще навчально-тренувальні літаки, так звані "спарки", які теж потрібні, ми говоримо про бойові літаки. Ті 128 (літаків - УНІАН) мова йшла про те бачення візії. Це бачення моделі повітряних сил до кінця 2035 року. І там було чотири бригади з такою приблизною кількістю. Відповідно ми розглядаємо можливо не один тип літака. Можливо буде й інший тип літака. Зокрема, про це казав командувач повітряних сил нещодавно, що F-16 безумовно є основним типом, який буде у нас на озброєнні, і буде потихеньку витісняти старий парк радянських літаків", - підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що розглядаються й інші типи літаків. "Решта літаків теж розглядається, той самий Gripen, Rafale. Тому, ми поки що розуміємо, що йдуть серьйозні консультації в рамках авіаційної коаліції. Працює українська влада, військові, для того щоби зрозуміти якою буде модель. Тому що 160, це є не така велика цифра для такої великої держави як наша", - констатував Ігнат.

Літаки для України - скільки потрібно

31 серпня Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю RTP, озвучив кількість літаків, яка потрібна Україні. Глава держави зазначив, що до обіцяних 50-60 бойових літаків, які введуть експлуатацію на початку 2024 року, необхідно додати ще сотню винищувачів. "Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів для того, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі",- пояснив Зеленський.

Раніше, 21 серпня повідомлялося, що речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода (Свобода. Ранок), відповідаючи на питання, скільки Україні потрібно західних літаків для здобуття переваги в небі, озвучив цифру 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва. Зокрема він зазначав, що "у візії Повітряних сил, яка передбачала переозброєння наших повітряних сил, говорилось про цифру 128 таких винищувачів, плюс-мінус, яких було би достатньо, щоби замінити старий парк техніки і бути розосередженими по всій території держави. Це приблизно чотири авіаційні бригади", - сказав Ігнат. При цьому від додав, що ще потрібні навчальні літаки для польотів з інструктором та транспортна авіація.

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