Така кількість потрібна для заміни старого парку авіатехніки і розосередження по всій країні.

Україна потребує 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва для отримання переваги у повітряному просторі під час війни з Росією.

Про це речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок).

Зокрема, у нього запитали, скільки Україні потрібно західних винищувачів для здобуття переваги в українському небі.

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"У візії Повітряних сил, яка передбачала переозброєння наших повітряних сил, говорилось про цифру 128 таких винищувачів, плюс-мінус, яких було би достатньо, щоби замінити старий парк техніки і бути розосередженими по всій території держави. Це приблизно чотири авіаційні бригади", - сказав Ігнат і додав, що ще потрібні навчальні літаки для польотів з інструктором та транспортна авіація.

Він сказав, що такі багатоцільові винищувачі як F16 можуть завдавати ударів по різних цілях на суші, у морі і у повітрі - по тилу противника, по ворожим безпілотникам і літакам.

"Щодо багатоцільових винищувачів, така кількість, яку я назвав, було прописано у візії. До цієї цифри ми і опираємося. Зрозуміло, що війна і бойові дії можуть вносити корективи, тому, дійсно, понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах і щоб вони реагували на різні виклики", - наголосив Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає 42 американських винищувача F-16 після тренування пілотів та інженерів.

Водночас, премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна планує надати Україні 19 винищувачів F-16 та разом із Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

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