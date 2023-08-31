До обіцяних 50-60 бойових літаків необхідно додати ще сотню винищувачів

Україні потрібно десь 160 новітніх винищувачів, щоб мати потужні Військово-повітряні сили та домінувати в небі.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю RTP, що до обіцяних 50-60 бойових літаків, які введуть експлуатацію на початку 2024 року, необхідно додати ще сотню винищувачів.

"Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів для того, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі", - пояснив Зеленський.

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За словами українського лідера, питання передачі винищувачів є доволі складним, оскільки потребує підготовки пілотів й інженерів, а також великого обсягу спеціалізованого технічного обслуговування.

Винищувачі для України

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що частина українських льотчиків, які вирушили на навчання на F-16 до Данії, уже успішно пройшли підготовчі заходи і можуть приступати до льотної підготовки.

У США ж повідомили, що є велика ймовірність того, що найближчим часом Україна отримає винищувачі F-16, які вкрай необхідні їй для протистояння російській агресії.

Як відомо, Данія планує передати Україні 19 винищувачів. Водночас Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, а це 42 літаки.

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