Валерій Шершень зазначив, що прапор вивісив боєць з позивним "Олімп".

Представник Сил оборони Таврійського напрямку розповів подробиці звільнення від російських загарбників села Благодатне в Донецької області. В ході операції взяли в полон шість чоловік.

"Благодатне знаходиться на кордоні Донецької та Запорізької області. Уповноважений повідомити про звільнення села Благодатне, що нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. Операція була успішна при взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони Таврійського напрямку", - повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що в найпершій штурмовій групі, яка повинна була встановити контроль над сільським клубом, йшов перший заступник командира бригади.

"Паралельно йшли бої за школу, де ворог мав добре продумані вогневі точки. Загарбники чинили опір до останнього. Наші воїни за допомогою гранатомета зробили в стіні клубу дірку, через яку зайшла група захоплення. Взяли в оточення кілька ворогів, їм пропонували здатися, але вони відмовилися, тому довелося провести зачистку. Одночасно була звільнена школа. В ході операції вдалося взяти в полон шість осіб, з них представники так званого "МВС ДНР" і двоє російських військових", - поділився військовий.

За його словами, прапор у селі вивісив боєць з позивним "Олімп".

"Хлопці з 68 бригади купили цей прапор по дорозі на операцію в Курахове. У звільненому селі люди чекали ЗСУ, коли побачили прапор, то вийшли і обіймалися, плакали", - підсумував Шершень.

Визволення села Благодатне - що відомо

11 червня 2023 року стало відомо про звільнення від російських окупантів села Благодатне у Донецькій області. Зазначається, що операцію провели воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України.

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