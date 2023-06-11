Інформація, отримана від взятих у полон російських окупантів, допоможе в подальшій деокупації української землі.

Зусиллями захисників Україні населений пункт Благодатне Донецької області звільнено від російських загарбників. У ході операції вдалося взяти в полон російських військових.

Про це повідомляє 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, зазначивши, що звільнення населеного пункту відбувалося у тісній взаємодії з підрозділами Сил оборони України. Інформація, отримана від взятих у полон російських окупантів, допоможе в подальшій деокупації української землі.

"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!", - йдеться у повідомлнні.

Що відбувається в Донецькій області

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом 9 червня відбулось 27 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдав авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське Первомайське Донецької області.

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