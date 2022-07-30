Наступ ЗСУ на обласний центр вже почався.

Звільнення Херсона стане кінцем диктаторського режиму президента Росії Володимира Путіна. Після програшу йому не вдасться утримати владу.

Про це політолог Андрій Піонтковський заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Диктатор, що програв війну, - він уже не залишається диктатором. У кримінальних структурах, а саме такою структурою є військово-політичне керівництво Росії, пахан, якого опустили, то вже не пахан. Ви уявляєте, які ставки зараз? Ми говорили про санкції, про перспективи воєнних операцій - все зараз крутиться навколо особисто фігури Путіна", - пояснив експерт.

За його словами, наступ ЗСУ на Херсон уже розпочався й російські війська будуть змушені тікати з Півдня України. Зокрема, першою атакою стала ліквідація трьох мостів.

"Всі воєнні експерти наголошують, що це вже буде не сценарій Другої світової війни, коли величезні маси людей кидалися на штурм. Інструмент війни сьогодні - артилерійські дуелі. Вони вже почалися дуже конкретно. І зрештою перед Росією постала жахлива для Путіна перспектива: ці частини, що закріпилися на правому березі Дніпра, будуть змушені тікати звідти під ударами HIMARS і гаубиць", - підсумував Піонтковський.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний політик Марк Фейгін спрогнозував, до чого призведе звільнення Херсона.

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