Кремль намагається дипломатичним шляхом досягти припинення вогню.

Росія розуміє, що програла війну проти України, тому її керівництво намагається зірвати контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині.

Про це політолог Андрій Піонтковський заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Кремля важке становище: вони розуміють, що зазнали якнайглибшої стратегічної поразки. Росіяни бояться українського контрнаступу на Херсонщині, військовими засобами вони не можуть його зірвати, тому хочуть зірвати дипломатичними. Поведінка Москви дуже суперечлива, вона свідчить про когнітивний дисонанс як у голові фюрера, так і в колективному бункері", - зазначив він.

За словами експерта, керівництво РФ розуміє свою поразку, тому намагається досягти припинення вогню.

"План підкорення України провалився, і все, що вони зараз роблять, - відчайдушно добиваються припинення вогню. Цьому й були в основному присвячені стамбульські переговори. Ви ж знаєте, що така була наполеглива умова Москви - до цього пакету угод приписати ще припинення вогню в районі Херсона", - додав Піонтковський.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний політик Марк Фейгін спрогнозував, до чого призведе звільнення Херсона.

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