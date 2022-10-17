Окупанти вбили хлопця ще в квітні, коли російські війська увійшли в Новоолександрівку.

У квітні в Новоолександрівці Херсонської області, звільненій під час контрнаступу українських військових, російські загарбники вбили хлопця, який ніс гуманітарну допомогу, розстрілявши його в спину з автомата.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Автоматна черга – в спину... Так вчинили окупанти з онуком мешканки Новоолександрівки Ніни Устяновської. Батька вбитої дитини зі зброєю біля скроні возили селом, щоб змусити мовчати про звірства росіян. Жінка в чорній хустці розповідає про те, у що важко навіть повірити", – додав Янушевич.

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Трагедія сталася в квітні 2022 року, коли російські війська увійшли в Новоолександрівку. Бабуся загиблого хлопчика Ніна Устяновська розповіла, що її онук Міша повертався додому із 2 кілограмами борошна. Коли підліток побачив ворожу техніку, він почав тікати, але хлопця наздогнала автоматна черга.

За словами жителів Новоолександрівки, до дитини одразу підбігли російські військові і почали говорити, що в селі нібито була вогнева точка, а хлопчика вбив український снайпер.

Звільнення Херсонщини: що відомо

Наприкінці серпня українські війська пішли у масштабний контрнаступ. Звільнення територій від російських окупантів триває і в Херсонській області. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від загарбників звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів земель.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Він додав, що незабаром на РФ чекає новий котел, адже просування ЗСУ неминуче.

В інтерв'ю УНІАН директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін наголосив, що російські окупанти і колаборанти зрозуміли, що Херсон вони не втримають, тому почали їхати звідти. Він зазначив, що росіяни кинули підкріплення й десантників, але у них немає зимового обмундирування та медикаментів.

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