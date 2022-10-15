Вчора від ворожих обстрілів загинули двоє мирних жителів Бахмута.

У Лимані Донецької області виявили тіла шести цивільних, убитих російськими загарбниками під час окупації.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 14 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини — в Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих під час окупації. Ще шестеро людей за вчора дістали поранення", - написав він. Відео дня

Кириленко також нагадав, що нині неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Звільнення Лиману - що відомо

1 жовтня стало відомо, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Удень 2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ.

Вже 7 жовтня у місті виявили близько 200 одиночних та одну братську могилу із тілами загиблих під час російської окупації.

У перші дні ексгумували 20 тіл на місці масового поховання. Як встановили експерти, це тіла цивільних та військових.

Серед загиблих виявили також сім'ю з двома дітьми.

Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки. На місці розкопок працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою.

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