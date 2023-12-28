Андрій Юсов нагадав, що будь-яка заява - це зброя.

Прогнози про захід бійців Збройних сил України в тимчасово окупований Крим здійснилися. Українські військові у 2023 році були на півострові.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що інформація - це теж зброя.

"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також інструмент впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і виходить відповідний результат", - зазначив він в інтерв'ю "Суспільному".

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Водночас представник ГУР нагадав, що влітку цього року захисники України побували в тимчасово окупованому Криму.

"Що стосується конкретних заяв - вони здійснилися. Українці були в Криму в цьому році і цього літа", - підкреслив Юсов.

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що події в Криму під час визволення від російських окупантів будуть відбуватися аналогічно з тими, що і на інших окупованих територіях: проросійський контингент відразу ж поїде.

При цьому в Криму все частіше і частіше лунають вибухи - знищується техніка і штаби окупантів, через що зупиняється робота незаконного россиийского моста. Крім того, в один з днів в Криму з'явився прапор України.

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