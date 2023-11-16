"На гідроциклах - в окупований Крим!", - кажуть у розвідці.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оброни України показали кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Росією Криму.

На відеозаписі у повідомленні в Telegram-каналі ГУР, де йдеться про "Місію "Крим", показано підготовку бійців, зокрема на водному транспорті.

"На гідроциклах - в окупований Крим! Унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України!", - зазначається у повідомленні.

У ГУР наголосили, що їхні мотивовані розвідники-спецпризначенці "продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань".

РФ зосередила понад 800 ракет у Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 16 листопада, керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що російські загарбники зосередили понад 800 ракет в окупованому Криму для здійснення енергетичного терору цієї зими.

Вона зазначила, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема, ракети типу "Калібр" зосереджені там, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострову.

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