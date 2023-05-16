За його словами, тікатимуть паромною переправою, Керченський міст не потрібен.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що події в Криму під час звільнення від російських окупантів будуть відбуватися аналогічно з тими, що й на інших окупованих територіях: проросійський контингенту одразу ж виїде.

Про це він сказав в інтерв'ю в рамках програми "Різні люди".

"Більша частина радикально проросійськи налаштованого населення з першим заходом підрозділів у Крим в будь-якому форматі – вона першою ж виїде через паромну переправу на материкову частину РФ. Ніхто не залишиться", - сказав він.

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На уточнююче запитання, через паромну, бо Кримський міст може на той час не функціонувати, Буданов сказав: "Я думаю, що Керченський міст не потрібний".

За його словами, це видно всіх звільнених територіях: ті хто кричали "Россия, прийди", вони вже в Росії.

"Тут не буде винятку. Вони покинуть цю територію. Там же не самогубці", - зазначив Буданов.

ЗСУ готуються до звільнення Криму

За словами Президента Зеленського, це є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ. На тлі цієї заяви у Криму регулярно відбувається" бавовна", яка в останні тижні помітно почастішала. Особливо серйозний інцидент стався наприкінці квітня в окупованому Севастополі. Там згоріло кілька величезних резервуарів з паливом для військових кораблів.

Також у Криму окупанти скасували шкільні лінійки після закінчення навчального року, побоюючись "бавовни". Заходи обмежено проведуть тільки для випускників.

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