На посаду Головкому розглядають двох претендентів.

Президент України Володимир Зеленський 29 січня сказав Валерію Залужному, що вирішив звільнити його з посади Головнокомандувача Збройними силами України, пише The Economist.

За словами журналістів, генералу запропонували зайняти пост секретаря Ради національної безпеки і оборони, проте він відмовився. В якості претендентів на роль головнокомандувача розглядають командувача Сухопутних військ Олександра Сирського і главу української розвідки Кирила Буданова.

Видання зазначає, що Сирський є одним з найдосвідченіших офіцерів армії, він був "оперативним мозком" двох найвидатніших перемог 2022 року: під Києвом і в Харківській області. "Але його жорсткий підхід до ведення бойових дій зробив його непопулярним в рядах армії", - пишуть вони.

Відео дня

Буданов же дотримується "набагато більш нетрадиційного і неперевіреного" підходу до командування, він ще не керував великою армією.

"Деякі вважають, що він відмовився від цієї роботи в останню хвилину. Близький колега наполягає, що генерал Буданов не претендував на місце генерала Залужного, але і відмовлятися від військової посади він не мав права", - пишуть журналісти.

Чутки про відставку Залужного: що відомо

Нагадаємо, 29 січня в мережі почали писати про звільнення Валерія Залужного. Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що на його місце призначили голову ГУР Міноборони Кирила Буданова.

У Міністерстві оборони та офісі президента спростували ці заяви. Сам Залужний ніяк не коментував те, що відбувається.

Вас також можуть зацікавити новини: