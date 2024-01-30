Залужному запропонували придуману під нього посаду радника з питань оборони, але він відмовився, пише видання.

Президент України Володимир Зеленський вже вирішив, що звільнить Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це пише Financial Times із посиланням на чотири обізнані джерела.

Ці джерела стверджують, що у понеділок, 29 грудня, Зеленський нібито запропонував Залужному посаду радника з питань оборони, але генерал відмовився.

"Двоє з них сказали, що Зеленський чітко дав Залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він цю посаду, його буде звільнено з нинішньої посади", – пише FT.

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При цьому усі чотири джерела кажуть, що, хоча принципове рішення про звільнення Залужного вже ухвалено, формальна відставка може відбутися пізніше через те, що інформація про такі наміри вже просочилася в ЗМІ.

Жоден зі співрозмовників FT не зміг сказати, кого призначать на посаду главкома ЗСУ замість Залужного. Ймовірними кандидатами є командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський і голова Головного управління військової розвідки Кирило Буданов. Обох вважають близькими до Зеленського.

Чутки про звільнення Залужного

Чутки про намір Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил з'являються в інформаційному просторі досить регулярно. У понеділок, 29 січня, про нібито звільнення Залужного за рішенням президента повідомли одразу кілька джерел - відомий журналіст Роман Цимбалюк, колишній нардеп Борислав Береза та чинні нардепи Артем Дмитрук и Олексій Гончаренко.

Згодом у Міноборони України повідомили, що інформація нібито про "відставку" Залужного є неправдивою. Зі спростуванням вийшов і прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

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