Розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

У Службі безпеки України заявили, що "знайдуть російських нелюдів", які катували та відрізали голову українському військовому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляє СБУ, учора, 11 квітня, в мережі з’явилось відео, як російські окупанти "проявляють свою звірину сутність" – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив голова СБУ Василь Малюк.

Звіряча страта росіянами бійця ЗСУ - що відомо

Ввечері 11 квітня у соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів почав це робити.

На це відреагував керівник Офісу президента України, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність".

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm припустила, що виконавці страти можуть вже бути мертвими. Їхні воєнні злочини знімають на відео, щоб пов'язати окупантів "злочином і кров'ю".

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