За їхніми даними, практика обезголовлень не нова для загарбників. Вони застосовували її ще з 2014 року.

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm припустила, як і чому у мережу "злили" жорстоке відео обезголовлення живого українського воїна.

Як повідомляється у Телеграм-каналі спільноти, росіяни практикували обезголовлення полонених українців та мирних жителів ще з 2014 року. Однак жодних доказів, крім усних свідчень, не було.

Розслідувачі зауважують, що вони отримували свідчення, що в смт.Новосвітлівка Луганської області у 2014 році "кадирівці" зґвалтували та жорстоко вбили декількох дівчат-медпрацівниць місцевої лікарні. Одна з жінок, якій вдалося втекти і бачити все на власні очі, невдовзі померла, кажуть, що "від емоційного вигорання та психологічного шоку".

Відео дня

Вже від іншої людини, офіцера, також в 2014 році експерти чули, що він на власні очі в оптичний приціл бачив, що росіяни відрізали голови полоненим.

"Звісно, фотодоказів чи відео цих свідчень у нас не було, тому ми не афішували такі теми і не фокусували на цьому свої дослідження. Бо такі воєнні злочини досить складно довести шляхом OSINT, якщо ніхто зі свідків чи учасників події не зафіксував це на відео", - зазначають у спільноті.

Втім, після повномасштабного вторгнення серед російських угруповань значно збільшилась практика вбивств з катуваннями. Відрізання голови, або інших чистин тіла практикується ними не стільки як елемент залякування.

"Російські командири підрозділів ЗС РФ та неформальних російських бандформувань віддають накази своїм підлеглим, щоб ті відрізали голови чи катували, а самі знімають все на телефон, як доказ і елемент "пов'язання кров'ю та злочином", щоб підлеглі розуміли, що шляху назад для них вже немає. Після такого "хрещення кров'ю" вірогідність, що бойовик втече і здасться у полон значно зменшується, бо є компромат. Тобто це контент не для нас і не для Заходу, а для внутрішньої аудиторії. Є припущення, що відео з такими компроматами потрапляють в мережу, якщо співучасник злочину втік або зрадив, або відео знайшли в телефоні вже ліквідованого командира і вирішили викласти в мережу. І так, таких відео ще багато, і якщо вони потрапляють в мережу, то їх виконавці, ймовірно, можуть бути вже мертві", - зазначають експерти.

Обезголовнення українського воїна

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти відрізали голову українському полоненому у Бахмуті Донецької області та заради розваги виставили її на металевому штирі.

Вчора у мережі почало ширитися жахливе відео, як російські окупанти відрізають голову ще живому українському воїну. Невідомо, чи була це та сама голова, якою загарбники хизуються в Бахмуті.

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