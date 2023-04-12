Воєнний злочинець фактично підтвердив, що практика катувань і страт полонених воїнів є систематичною.

Російський неонацист та військовий злочинець Олексій Мільчаков цинічно прокоментував відео звірячої страти українського воїна, якому відрізали голову ще живому.

Реакція Мільчакова з'явилася у Телеграм-каналі бандформування "ДШРГ Русич", яким він керує. Воєнний злочинець натякає, що обезголовлення українських воїнів - систематична практика окупантів.

"Ви здивуєтеся, скільки таких відео буде поступово спливати", - йдеться у повідомленні з веселим емодзі.

Обезголовнення українського воїна: деталі звірячої страти

Російські окупанти відрізали голову українському полоненому у Бахмуті Донецької області та заради розваги виставили її на металевому штирі.

Вчора у мережі почало ширитися жахливе відео, як російські окупанти відрізають голову ще живому українському воїну. Невідомо, чи була це та сама голова, якою загарбники хизуються в Бахмуті.

Міжнародна розвідувальна група InformNapalm припустила, як і чому у мережу "злили" жорстоке відео обезголовлення живого українського воїна. На думку експертів, виконавці страти можуть вже бути мертвими. Їхні воєнні злочини знімають на відео, щоб пов'язати окупантів "злочином і кров'ю".

Вас також можуть зацікавити новини: