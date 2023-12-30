Лисак відзначив влучну роботу підрозділу протиповітряної оборони.

Підрозділ Повітряного командування "Схід" знищив керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Дніпровським районом.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ПК "Схід" у Facebook: "Щодо звуку вибуху у Дніпрі. Так, працювало ППО: підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59".

Водночас очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом. "Влучна робота", - відзначив він.

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Масована ракетна атака на Україну

Вночі та вранці 29 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах. Зокрема, станом на 13:00 повідомлялося, що унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ятеро осіб загинули та 28 - отримали поранення.

Увечері Лисак повідомив, що за день окупанти вбили шістьох мирних людей, по області - 38 постраждалих.

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