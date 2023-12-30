Росія свідомо накопичувала запаси ракет різних розмірів, щоб створити різноманітніший ударний комплекс.

Масштабна атака РФ по Україні 29 грудня є кульмінацією кількох місяців експериментів окупантів з різними комбінаціями безпілотних літальних апаратів і ракет, а також зусиль із випробування української ППО.

Як пояснюють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, за останні кілька місяців росіяни завдали по Україні серію ударів різної потужності. Для цього вони використовували різні комбінації БПЛА, крилатих і балістичних ракет. При цьому ворог використовував або виключно БПЛА Shahed, або дрони в комбінації з меншою кількістю ракет.

Зазначається, що для масованої атаки 29 грудня росіяни використали 36 БПЛА Shahed і понад сто ракет різного типу. На думку аналітиків, окупанти застосовують дрони для обходу ППО, а ракети — для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.

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"Росія, ймовірно, свідомо накопичувала запаси ракет різних розмірів восени і на початку зими 2023 року, щоб створити різноманітніший ударний комплекс і застосувати уроки, засвоєні під час різних нещодавніх розвідувальних і дослідницьких місій", — вважають в ISW.

Ракетна атака РФ 29 грудня

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія здійснила масовану атаку, запустивши по України 158 засобів повітряного нападу, серед яких БПЛА та ракети.

Сили ППО збили 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах.

За даними МВС, внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей та понад 160 - були поранені.

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