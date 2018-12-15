Ізраїль хоче розробити бойові протиракетні лазери

У міністерстві оборони Ізраїлю вважають, що лазерні протиракетні комплекси могли б ефективно доповнити можливості батарей «Залізного купола».

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про намір замовити підприємствам оборонно-промислового комплексу розробку бойових лазерних установок, які можна було б використовувати для захисту об'єктів від некерованих ракет і мінометних мін.

Як повідомляє N+1 з посиланням на Breaking Defense, на проект лазерної установки планується витратити не менше 800 тисяч доларів. Завдяки новим комплексам військові планують істотно знизити витрати на відбиття ракетних ударів і скоротити час реагування на початок обстрілу.

Оголошення про заплановану розробкупротиракетного лазера було зроблене невдовзі після масованого обстрілу ізраїльської території бойовиками ХАМАС. В середині листопада цього року бойовики ХАМАС з території сектора Газа випустили по Ізраїлю кілька сотень некерованих ракет протягом одного дня. Для відбиття ракетного удару використовувалися комплекси протиракетної оборони «Залізний купол» (Iron Dome), які не змогли перехопити всі боєприпаси.

Батарея «Залізного купола» складається з центру управління, радіолокаційної станції і трьох пускових установок по 20 протиракет Tamir у кожній. Комплекс, призначений для перехоплення різних ракет із дальністю до 70 кілометрів, здатний визначати місце падіння боєприпаса противника і скасовувати команду на його знищення, якщо той має впасти в ненаселенном районі. Вартість однієї протиракети Tamir становить близько ста тисяч доларів. В даний час на території Ізраїлю розгорнуті десять батарей «Залізного купола».

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У міністерстві оборони Ізраїлю вважають, що лазерні протиракетні комплекси могли б ефективно доповнити можливості батарей «Залізного купола», суттєво зменшивши час реагування на початок ракетного удару. Коли саме планується почати розробку нового комплексу, поки невідомо. Також військові не розкривають, які саме компанії будуть залучені до проекту. За словами голови Ізраїльського космічного агентства генерал-майора у відставці Іцхака Бен-Ісраеля, напрацювання в області лазерної зброї у Ізраїлю є, і перший протиракетний лазер може бути розгорнутий вже через рік.

Слід зазначити, що раніше міністерство оборони Ізраїлю вже замовляло розробку протиракетного лазера. У другій половині 1990-х — першій половині 2000-х років в країні розроблялася бойова установка з хімічним лазером Nautilus THEL (Tactical High Energy Laser, тактичний високоенергетичний лазер). У цьому проекті брали участь і кілька американських компаній. Під час випробувань прототип комплексу успішно збив 28 реактивних снарядів системи залпового вогню «Катюша».

У 2006 році ізраїльські військові закрили проект Nautilus THEL через його потенційну небезпеку для навколишнього середовища - до складу комплексу входили кілька баків з хімічними речовинами, які використовувались в якості джерела енергії. Крім того, наявність таких баків робила встановлення технічно складним і маломаневреним. Після закриття проекту військові зосередилися на розвитку ешелонованої системи протиракетної оборони з різними протиракетами.

В даний час до складу системи протиракетної оборони Ізраїлю входять комплекси «Залізний купол», «Праща Давида» (David's Sling), «Стріла-2» і «Стріла-3» (Arrow). В цілому система забезпечує захист від ракет з дальністю польоту від 70 до 2000 кілометрів.

Раніше УНІАН повідомляв, що департамент оборони США у співпраці з кількома університетами і приватними компаніями розробляє лазерну зброю, яка може пересилати голосові команди або спалювати людську шкіру на великій відстані, щоб відбити наступ потенційного ворога.