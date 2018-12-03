У США розробили лазерну гармату, яка може палити людей на далекій відстані

Розробники вважають, що гармату можна буде використовувати для того, щоб тимчасово засліпити чи оглушити агресивні цілі.

Департамент оборони США у співпраці з кількома університетами і приватними компаніями розробляє лазерну зброю, яка може пересилати голосові команди або спалювати людську шкіру на великій відстані, щоб відбити наступ потенційного ворога.

Про це пише Newsweek, додаючи, що зброя має нелетальний характер. Гармата має складну назву: «Масштабована компактна ультракоротка імпульсна лазерна система» (SCULPS). Її можна встановлювати на невеликих тактичних бронемашинах або інших платформах для контролю потоку натовпу. Про це виданню сказав головний вчений підрозділу Департаменту оборони США з питань нелетального озброєння Девід Ло.

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Гармата складається з двох лазерних систем. Одна з них стріляє надзвичайно короткими імпульсами сконцентрованого інфрачервоного випромінювання. Кожен постріл триває одну квадральйонну частину секунди і розбиває електрони в повітрі, створюючи невидиму інертну сферу плазми поруч або на цілі. А потім інший лазер вистрілює дещо довші імпульси інфрачервоного світла по плазмовій сфері, створюючи серію спалахи з трьома різними ефектами.

За найслабшої інтенсивності детонація створить звук голосової команди застереження на кшталт: «Стоп! Ні кроку далі!».

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На вищому рівні інтенсивності зброя зможе створити візуальне і звукове попередження, яке може тимчасово осліпити і оглушити цілі. На додачу лазер може створити локалізовані теплові удари по шкірі, завдаючи болю жертвам. Наразі новітня зброя вимагає доопрацювання. Але у процесі її розробки вже є значний прогрес.