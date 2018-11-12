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ХАМАС випустив понад 100 ракет по Ізраїлю, є постраждалі (відео)

21:56, 12 листопада 2018
Світ
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Один зі снарядів знищив автобус на ізраїльській території / фото: Israel Defense Forces via Twitter

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС випустило понад 100 ракет по території Ізраїлю, більшість з яких перехопила ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол", але частина ракет влучила в населені райони.

Згідно з інформацією, ракети було випущено по півдню Ізраїлю. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Одна з випущених ракет влучила в порожній автобус. Внаслідок цього серйозно постраждав 19-річний юнак, який перебував неподалік.

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Зазначається, що збройне крило ХАМАС пообіцяло почати бомбардування Ізраїлю у відповідь на операцію ізраїльського спецназу в ніч на 12 листопада, внаслідок якого було вбито 7 палестинців, у тому числі, високопоставлений командир угрупування.

"У відповідь на вчорашній злочин, спільне командування палестинських угруповань оголошує про початок ракетних бомбардувань поселень противника", - йдеться в заяві угруповання.

Як повідомляється, після цього ізраїльські військові завдали серію повітряних ударів у відповідь по сектору Газа. Внаслідок атаки загинули двоє палестинців.

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Теги: #Ізраїль#обстріли#Хамас