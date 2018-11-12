ХАМАС випустив понад 100 ракет по Ізраїлю, є постраждалі (відео)

Одна з ракет влучила в порожній автобус.

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС випустило понад 100 ракет по території Ізраїлю, більшість з яких перехопила ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол", але частина ракет влучила в населені райони.

Згідно з інформацією, ракети було випущено по півдню Ізраїлю. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Одна з випущених ракет влучила в порожній автобус. Внаслідок цього серйозно постраждав 19-річний юнак, який перебував неподалік.

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Зазначається, що збройне крило ХАМАС пообіцяло почати бомбардування Ізраїлю у відповідь на операцію ізраїльського спецназу в ніч на 12 листопада, внаслідок якого було вбито 7 палестинців, у тому числі, високопоставлений командир угрупування.

"У відповідь на вчорашній злочин, спільне командування палестинських угруповань оголошує про початок ракетних бомбардувань поселень противника", - йдеться в заяві угруповання.

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Як повідомляється, після цього ізраїльські військові завдали серію повітряних ударів у відповідь по сектору Газа. Внаслідок атаки загинули двоє палестинців.