Цей снаряд може залишити після себе вирву глибиною 2-2,5 м та 6 м у діаметрі.

Нині Захід активно допомагає Україні зброєю, щоб протистояти Росії. Наша країна не лише просить, а й виробляє власну зброю. Так, державний оборонний концерт показав перші снаряди калібру 152 міліметри українського виробництва.

Один з таких журналісти "Сніданку з 1+1" показали просто у студії. Їх продемонстрував менеджер проектів державного оборонного концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв. Днями перший такий снаряд вирушить на передову.

"Чому це важливо? Зараз йде війна артилерії, й артилерійських систем радянського зразка калібру 122 та 152 мм все ще набагато більше у наших Збройних силах, ніж західних... Тому Генштаб поставив чітке завдання, що саме виробляти саме зараз", - пояснив Болдирєв.

За його словами, виробництво снарядів цієї серії розпочалося кілька років тому. Зазначається, що це не єдина зброя та не єдиний боєприпас, який виготовляється наразі "Укроборонпромом".

"Це - снаряд для гармати Д-20, позаду нього поміщається пороховий заряд, потім - постріл. Й оця вся штука десь близько півсотні кілограм вилітає зі ствола й летить на певну відстань. Цей снаряд начиняється специфічною вибухівкою й летить", - пояснює Болдирєв.

Цей снаряд може залишити після себе вирву глибиною 2-2,5 м та 6 м у діаметрі. Він набирає дуже високу швидкість, тому віддає при влучанні всю кінетичну енергію в об'єкт, в який влучає.

Українські боєприпаси 152 мм: що про них відомо

"Укроборонпром" налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 і 152 міліметрів, а також мін калібру 120-мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування.

Ці боєприпаси мають зменшити залежність української артилерії від поставок озброєння з-за кордону.

Першу фотографію одного зі 152-мм боєприпасів показала парамедик Юлія Паєвська ("Тайра"). "У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, з чим я щиро вітаю всіх", - написала вона.