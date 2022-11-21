"Укроборонпром" налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм.

"Укроборонпром" привітав українців з Днем Гідності та Свободи. Державний концерн також показав "українську лють" для окупантів - 152-мм снаряди.

"Ось вони, 152-мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато", - йдеться у повідомленні державного концерну в Facebook.

Нещодавно "Укроборонпрому" вдалося налагодити серійне виробництво боєприпасів 122 та 152-мм.

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"Укроборонпром" налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 міліметрів, а також міни калібру 120-мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Вже не перший місяць. Розосереджено, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів", - розповідали в державному концерні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що "Укроборонпром" спільно з однією з країн НАТО будує боєприпасний завод.

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