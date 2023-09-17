У вересні ворог запусти сотні "Шахедів" по Україні / фото ua.depositphotos.com

За останні два тижні російський агресор випустив по території України 269 дронів-камікадзе типу Shahed-136, але так і не досяг істотних успіхів. Про це пише український портал Defense Express, що спеціалізується на збройовій тематиці.

Видання зазначає, що протягом усього вересня РФ активно застосовувала дрони-камікадзе типу Shahed-136 для ударів по Україні, переважно – по Одещині. Минула ніч у цьому сенсі не стала винятком.

Також вже звичними стали пуски крилатих ракет з району аеродрому "Енгельс" пд Саратовим. Примітним є той факт, що майже всі літаки-ракетоносці випускають лише по одній ракеті, хоча за своїми характеристиками здатні випускати по 6-8 ракет.

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Минулої ночі ворог випустив по Україні лише шість Shahed-136, що істотно менше, ніж у попередні дні. До того ж цього разу усі вони були знищені українською ППО. 

За підрахунками Defense Express, за 15 днів РФ застосувала 269 таких дронів-камікадзе. Спочатку агресор намагався запускати не менше 25 дронів за раз. Піковий запуск одразу 44 Shahed припав на 13 вересня. Але згодом спостерігається поступове скорочення кількості випущених дронів.

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"Таким чином ворог хоча й намагається досягти систематичності ударів, кількість наявних літако-снарядів (дронів – УНІАН) не дозволяє йому зробити їх рівномірними за кількістю засобів. Але у будь-якому випадку кількість у 269 дронів-камікадзе за 15 днів атак більш ніж показова з точки зору загальних наявних ресурсів", – зазначає видання.

Російська атака по Україні в ніч проти 17 вересня

Як писав УНІАН, цієї ночі ворог запустив проти України 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків. Крім того було випущено 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 – з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.

За даними Командування повітряних сил ЗСУ, українським оборонцям вдалося збити 6 безпілотників та 6 ракет. Наразі офіційно підтверджено влучання ракети в агропідприємство на Одещині.

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