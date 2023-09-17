Цієї ночі ворог знову здійснив обстріл України, що був досить показовим.

За останні два тижні російський агресор випустив по території України 269 дронів-камікадзе типу Shahed-136, але так і не досяг істотних успіхів. Про це пише український портал Defense Express, що спеціалізується на збройовій тематиці.

Видання зазначає, що протягом усього вересня РФ активно застосовувала дрони-камікадзе типу Shahed-136 для ударів по Україні, переважно – по Одещині. Минула ніч у цьому сенсі не стала винятком.

Також вже звичними стали пуски крилатих ракет з району аеродрому "Енгельс" пд Саратовим. Примітним є той факт, що майже всі літаки-ракетоносці випускають лише по одній ракеті, хоча за своїми характеристиками здатні випускати по 6-8 ракет.

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Минулої ночі ворог випустив по Україні лише шість Shahed-136, що істотно менше, ніж у попередні дні. До того ж цього разу усі вони були знищені українською ППО.

За підрахунками Defense Express, за 15 днів РФ застосувала 269 таких дронів-камікадзе. Спочатку агресор намагався запускати не менше 25 дронів за раз. Піковий запуск одразу 44 Shahed припав на 13 вересня. Але згодом спостерігається поступове скорочення кількості випущених дронів.

"Таким чином ворог хоча й намагається досягти систематичності ударів, кількість наявних літако-снарядів (дронів – УНІАН) не дозволяє йому зробити їх рівномірними за кількістю засобів. Але у будь-якому випадку кількість у 269 дронів-камікадзе за 15 днів атак більш ніж показова з точки зору загальних наявних ресурсів", – зазначає видання.

Російська атака по Україні в ніч проти 17 вересня

Як писав УНІАН, цієї ночі ворог запустив проти України 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків. Крім того було випущено 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 – з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.

За даними Командування повітряних сил ЗСУ, українським оборонцям вдалося збити 6 безпілотників та 6 ракет. Наразі офіційно підтверджено влучання ракети в агропідприємство на Одещині.

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