За даними військових, окупанти застосували проти України ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55.

Збройні сили України цієї ночі збили 6 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" і 6 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Так, в ніч проти 17 вересня під час російського повітряного нападу загалом було зафіксовано 16 ворожих об'єктів у небі:

6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" - атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 - випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.

Як зазначили у Повітряних силах, основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

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У зв'язку з цим до відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - наголошується у повідомленні.

При цьому, зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. Працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

Також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що одну з ракет збили над Дніпропетровщиною.

Війна в Україні - останні новини

За даними американського Інститут вивчення війни, ЗСУ розширюють прорив у російській обороні на півдні. Російським військам не вистачає живої сили, щоб укомплектувати всю багатоешелоновану російську оборонну фортифікаційну систему на півдні України, зазначають аналітики.

За таких обставин російське командування змушене перекидати елітні підрозділи з-під Бахмута на Запоріжжя. Як зазначають аналітики, це свідчить про глибоке занепокоєння просуванням України на заході Запорізької області.

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