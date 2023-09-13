Дефіцитні зенітні ракети на збиття "шахедів" не використовують, а застосувають їх для знищення ракет і ворожих літаків.

У Повітряних силах Збройних сил України запевняють у раціональному використанні протиповітряного озброєння та боєкомплектів, у тому числі дефіцитних ракет. Про це написав у Telegram командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Він зазначив, що під час нічної атаки на Одещині завдяки титанічній праці українських захисників збито більше трьох десятків ударних дронів. Олещук при цьому відзначив бойову роботу мобільних вогневих груп.

"З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони. Це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей. Простими словами, Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", - прокоментував він.

Нічна атака російських дронів

У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Усього було зафіксовано пуски 44 "шахедів". Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

Як вранці інфорумвали Повітряні сили, до відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що російські загарбники за рік застосували понад 2 тисячі ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" проти України. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день.

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