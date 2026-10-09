Німеччина створила зброю проти реактивних 'Гераней', це дає Україні надію, - BI

Фінансування серійного виробництва візьме на себе уряд Німеччини.

Німецький виробник військових безпілотників Quantum Systems заявляє, що вже володіє технологією, здатною протистояти російським дронам-камікадзе "Герань", включаючи найновіші версії з реактивним двигуном.

Як пише businessinsider.com.pl, Quantum Systems у співпраці з українською компанією WIY розробила дрон-перехоплювач, призначений для боротьби з російськими БПЛА типу "Герань", а фінансування серійного виробництва візьме на себе уряд Німеччини.

Як заявив Флоріан Зайбель, співзасновник і співкерівник компанії, масштаби російських ударів будуть лише зростати.

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"Ми маємо виходити з того, що незабаром Україні доведеться перехоплювати десятки або навіть сотні тисяч таких дронів", – заявив він.

За його словами, нова система здатна перехоплювати навіть найновіші реактивні модифікації дронів "Герань", які відрізняються вищою швидкістю.

Як повідомив керівник Quantum Systems, уряд Німеччини безпосередньо фінансує серійне виробництво цих дронів-перехоплювачів на території України. Це покликане прискорити постачання техніки на фронт і забезпечити більш оперативне реагування на атаки російських безпілотників, що стали частішими.

Він також зазначив, що європейський сектор військових безпілотників перебуває на порозі серйозних змін. Наразі на ринку діє безліч стартапів, що підтримуються венчурним капіталом, проте лише деякі з них зможуть досягти масштабів, необхідних для масового виробництва.

На думку Зейбеля, зрештою на ринку залишаться лише три-чотири домінуючі компанії, здатні конкурувати з такими гігантами оборонної промисловості, як Rheinmetall.

Боротьба з реактивними дронами РФ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розвиває чотири напрямки озброєння для посилення ППО проти російських реактивних "Шахедів". Наразі рівень збиття таких дронів становить 50–60%, тоді як звичайних – до 92%.

Водночас у Росії розпочалися випробування нового реактивного зенітного дрона ДФ-1 " Росчерк" зі швидкістю 500 км/год і дальністю до 250 км. Крім того, супротивник розробляє зенітний дрон ДФ-3 "Гадюка" з максимальною швидкістю 800 км/год.

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