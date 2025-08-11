Україна першою у світі отримала дрони Vector AI з акустичною системою виявлення артилерії

Обладнання вже тестується на полігонах та в умовах бойових виїздів.

Німецька компанія Quantum Systems передала Україні новітні безпілотники Vector AI зі штучним інтелектом та інтегрованою акустичною системою WASP для виявлення вогню ворожої артилерії. Про це повідомив співзасновник компанії Флоріан Зайбель у LinkedIn.

"Акустичні сенсори досягли українського фронту. Vector AI здатен визначати напрямок і відстань артилерійського вогню та забезпечує тривалість польоту до 4 годин", — зазначив Зайбель.

Система WASP розроблена дочірньою компанією Weles Acoustics. Датчик вагою близько 150 грамів виявляє артилерійські постріли на дистанції до 15 км, а вогонь зі стрілецької зброї — до 2,5 км. За заявами розробників, точність визначення становить 85 балів (5 градусів) на відстані 5 км.

Директор українського представництва Quantum Systems Олександр Бережний розповів, що обладнання вже тестується на полігонах та в умовах бойових виїздів:

"Тести з акустичним сенсором мають на меті показати командуванню військ додаткові можливості систем Quantum Systems для можливого дозамовлення".

Компанія інтегрувала WASP не лише на Vector AI, а й на інший свій дрон — Twister. У майбутньому всі безпілотники Quantum Systems зможуть працювати з цим модулем. За інформацією видання Hartpunkt, виробник також розробляє функцію автоматичного наведення камери дрона у напрямку пострілу, однак поки невідомо, чи вона вже реалізована на зразках, що працюють на фронті.

Дрони Vector на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький розвідувальний безпілотний літальний апарат типу Vector має свою цікаву історію в наших Силах оборони, наразі його виробляють в Україні.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" розповіли про його переваги. За словами військових, що працюють операторами БПЛА, найбільшою перевагою дрона Vector є його камера.

