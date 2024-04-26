Наразі американські та українські військові розробляють нові підходи для його використання.

Україна відводить з лінії фронту американські танки Abrams M1A1. Однією з причин є використання окупантами БПЛА.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на два військових джерела, ЗСУ у січні 2023 року отримали від США 31 Abrams. Їх використовували для прориву оборони ворожої армії.

Однак за цей час поле бою значно змінилось - повсюди почали активно використовуватись розвідувальні та ударні дрони. Це, своєю чергою, ускладнило для України захист танків. За даними агентства, п'ять із 31 танка вже втрачено.

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За словами високопоставленого чиновника у сфері оборони, поширення безпілотників на полі бою означає, що "немає відкритої території, по якій можна просто проїхати, не боячись бути поміченим". Через це цю військову техніку перемістили з лінії фронту.

"Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу", - повідомив сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді.

Про це сказав також і третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.

"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою", — пояснив Грейді, зауваживши, що танки все ще важливі.

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Цілком можливо, що на деяких ділянках фронту Україні доведеться тимчасово відступати. Таку думку висловив майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Чи зможемо ми повернути ті території, які зараз втрачаємо? Дивіться, це просування з великими втратами для росіян відбувається навіть не на кілометри, а на десятки, сотні метрів. Тому вважати це чимось суттєвим, мені здається, не варто. Так, це майже позиційна війна, але росіяни майже все, що в них було, туди зосередили. І готуються ще підсилити", – наголосив він.

Останнім часом українські військові, іноземні партнери України, фахівці та незалежні експерти попереджають, що російські окупаційні війська збираються з силами для наступу на певних ділянках фронту.

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