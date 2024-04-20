БПЛА можуть коштувати близько $500, ціна одного танка Abrams - близько $10 млн.

У міру того, як ударні безпілотники захоплюють поле бою в Україні, вони дедалі частіше завдають смертельної шкоди одному з найпотужніших символів військової могутності - танкам - і загрожують переписати їхню роль у майбутніх конфліктах, пише The New York Times.

"За останні два місяці російські війська знищили п'ять із 31 американських танків M1 Abrams, які Пентагон відправив в Україну минулої осені, повідомив високопоставлений чиновник США. Принаймні, ще три були пошкоджені відтоді, як танки були відправлені на фронтові лінії на початку цього року".

За даними Oryx, німецькі танки Leopard також були представлені в Україні, причому не менше 30 було знищено. Але Abrams широко розглядається як один із найпотужніших у світі.

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"Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що "ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни", - говорить один із військових експертів.

Високоточний і недорогий вбивця танків

Незважаючи на свою міць, танки не є непробивними, і найуразливішими вони є там, де їхня важка пластинчаста броня найтонша: на даху, в задній частині моторного блоку і в просторі між корпусом і вежею. Протягом багатьох років проти них застосовували здебільшого міни, саморобні вибухові пристрої, гранатомети і протитанкові керовані ракети типу "вистрілив і втік", що запускаються з плеча. Вони широко використовувалися на початку війни в Україні, оскільки могли вражати танки зверху і влучати в них у 90 відсотках випадків.

Однак безпілотники, які зараз використовуються проти танків в Україні, ще більш точні і можуть бути спрямовані на ураження танків у найбільш вразливих місцях. Також у кількох випадках безпілотники FPV були спрямовані на "добивання" танків, які вже були пошкоджені мінами або протитанковими ракетами так, що їх не можна було витягти з поля бою і відремонтувати.

"Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів - незначна сума для знищення танка "Abrams" вартістю 10 мільйонів доларів", - пише NYT.

Дрони у війні в Україні

Як писало WP, у небі над лінією фронту в Україні патрулює стільки безпілотників, що українські та російські війська практично не можуть пересуватися, не ризикуючи бути поміченими і підірватися. Зазначається, що така активність перетворила "сіру зону" на "зону смерті".

У виданні переконані, що в поєднанні з широко розповсюдженими мінними полями та нестачею боєприпасів і солдатів ці фактори фактично унеможливлюють для України повернення частини території, як це було 2022 року.

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