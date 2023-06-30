Касетні боєприпаси, які США накопичили, можуть допомогти заповнити прогалину в кількості снарядів.

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена серйозно розглядає питання про те, щоб схвалити передачу спірних касетних боєприпасів Україні. Це пов'язано з тим, що українці щосили намагаються домогтися значних успіхів у своєму контрнаступі.

"Це, безсумнівно, матиме значний вплив на поле бою", - повідомив CNN офіційний представник США.

Чиновники відзначили, що найближчим часом очікується остаточне рішення Білого дому, і що в разі його схвалення зброя може бути включена в новий пакет військової допомоги Україні вже в наступному місяці.

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Українські офіційні особи підштовхують США до постачання боєприпасів з минулого року, стверджуючи, що вони збільшать число боєприпасів для західних артилерійських і ракетних систем і допоможуть скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії.

США не хотіли надавати їх через ризик, який вони могли б становити для цивільного населення, а також тому, що деякі ключові союзники Вашингтона, включаючи Великобританію, Францію та Німеччину, підписали заборону на касетні боєприпаси — зброю, яка розкидає "бомби" на великих площах, які можуть не вибухнути при ударі і можуть становити довгостроковий ризик для тих, хто зіткнеться з ними, подібно наземним мінам.

Однак український контрнаступ, розпочатий на початку цього місяця, до цього моменту не досяг прогресу, на який сподівалися американські чиновники, а російські оборонні лінії виявилися більш добре укріпленими, ніж передбачалося. І неясно, чи вистачить тієї кількості артилерійських боєприпасів, які українці витрачають день у день, якщо контрнаступ затягнеться, кажуть офіційні особи і військові аналітики.

Касетні боєприпаси, які США накопичили у великих кількостях з моменту їх поступового виведення з експлуатації в 2016 році, можуть допомогти заповнити цю прогалину, заявили чиновники. Чиновники адміністрації також вважають, що їм вдалося розвіяти побоювання деяких союзників з приводу передачі боєприпасів США.

Представник США зазначив, що ця зброя не стане перевагою для України. І українці, і росіяни застосовували касетні бомби з тих пір, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, а нещодавно українські сили почали використовувати на полі бою касетні боєприпаси, надані Туреччиною.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Вашингтон близький до схвалення передачі ракетної системи великої дальності ATACMS Україна.

Пізніше в Міністерстві оборони США повідомили, що не мають інформації про будь-які плановані на найближчий час рішення з цього питання.

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