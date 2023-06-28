Глава Білого дому зазначив, що поки не ясно, як вплинули на Путіна останні події в РФ.

Президент США Джо Байден сказав, що президент РФ Володимир Путін став "ізгоєм" у всьому світі.

"Путін став ізгоєм у всьому світі", - констатував Байден. Однак, при цьому він зазначив, що поки важко сказати, чи призвели події, пов'язані зі спробою військового заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, до ослаблення влади російського президента, передає Голос Америки.

Виступаючи перед журналістами глава Білого дому зазначив, що Путін явно програє війну в Україні і, що "він програє війну у себе вдома".

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Нагадаємо, Мінфін США вчора ввів санкції проти компаній з ОАЕ, ЦАР і РФ, пов'язаних з ПВК "Вагнер" і Пригожиним на додаток до тих, які вже були введені в січні цього року.

США та ПВК "Вагнер"

Кілька днів тому стало відомо, що розвідка США знала про плани Пригожина почати військовий заколот, проте не стала йому заважати через відсутність інтересу. Також там відзначили, що в іншому випадку Путін міг би звинуватити США в організації військового заколоту.

А 27 червня спікер Держдепартаменту США Метью Міллер відкрито заявив, що США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування. Він зазначив, що де б не з'являлися "вангерівці", вони сіють "смерть і руйнування".

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